Презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря. Он уже получил визу

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Журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов пишет, что презентация Ваноли в качестве главного тренера «Спартака» запланирована на 17 декабря. Паоло уже получил российскую визу. Он прилетит в Россию в среду или четверг.

Отмечается, что с Ваноли московский клуб договорился еще в конце октября, поэтому выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы не повлияет на будущее Руя Витории.