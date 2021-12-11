Презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря. Он уже получил визу
В скором времени главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.
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В скором времени главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.
Журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов пишет, что презентация Ваноли в качестве главного тренера «Спартака» запланирована на 17 декабря. Паоло уже получил российскую визу. Он прилетит в Россию в среду или четверг.
С большой долей вероятности, главным ассистентом Ваноли в «Спартаке» станет Марко Донадель, который в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды. Вероятно, в штаб Ваноли войдут тренер по физподготовке, тренер вратарей и аналитик.