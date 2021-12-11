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02:04 (мск), источник: ТАСС

С ЦСКА или без. В субботу стартует 18-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 декабря. Заключительный перед зимним перерывом тур Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 11 декабря. Самарские «Крылья Советов» примут казанский «Рубин», «Ростов» дома сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.

ЦСКА
Арсенал Т
Крылья Советов
Рубин
Урал
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

До сих пор непонятно, состоится ли в субботу домашний матч московского ЦСКА против тульского «Арсенала». В пятницу в СМИ стала появляться информация о том, что игра будет перенесена на следующий год. Причиной назывался неблагоприятный прогноз погоды, согласно которому температура в субботу должна была опуститься до 18 градусов ниже нуля. Согласно регламенту, критическая температура, при которой проводить матч не рекомендуется, составляет 15 градусов ниже нуля.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 18, 11.12.2021, 16:30

ЦСКА-Арсенал Т-

Почти сразу пошли разговоры о том, что настоящая причина переноса игры — претензии к домашней арене армейцев. Предыдущий домашний матч ЦСКА против «Зенита» (0:2) завершился скандалом — во время данной встречи болельщики московского клуба использовали пиротехнические изделия, позднее в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что полицейские после игры составили 51 административный протокол на болельщиков, также в МВД отметили, что домашний стадион армейцев не соответствовал правилам безопасности.

Позднее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать московский клуб закрытием фанатской трибуны на одну игру. Билеты на субботний матч не продавались, также не проводилась аккредитация журналистов. Лишь вечером пресс-служба армейского клуба сообщила о том, что на «ВЭБ-Арене» на данный момент ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по итогам игры с «Зенитом».

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 18, 11.12.2021, 14:00

Крылья Советов-Рубин-

ЦСКА подтвердил информацию о том, что в течение дня обсуждалась возможность переноса игры из-за неблагоприятных погодных условий. Окончательное решение о проведении встречи будет принято делегатом РПЛ на «ВЭБ-Арене» в присутствии обеих команд, в случае положительного решения матч пройдет без зрителей.

Потерь у армейцев нет, за «Арсенал» из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Кингс Кангва. Матч первого круга в Туле завершился результативной ничьей со счетом 2:2. После 17 матчей РПЛ ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Арсенал» идет 11-м с 19 очками.

«Урал» постарается впервые выиграть в Ростове-на-Дону

Самарцы в случае победы над «Рубином» приблизятся к первой пятерке РПЛ. Первая игра этих команд в августе завершилась ничьей (1:1). В последних четырех играх между соперниками никто из них не мог забить больше одного мяча.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 18, 11.12.2021, 19:00

Ростов-Урал-
В состав самарцев после дисквалификации вернулся защитник Юрий Горшков. У «Рубина» же дисквалифицирован полузащитник Хван Ин Бом.

В заключительном матче дня сыграют находящиеся во второй половине турнирной таблицы «Ростов» и «Урал». Команда из Екатеринбурга ни разу в своей новейшей истории не выигрывала в Ростове-на-Дону. Гости в случае победы смогут выбраться из зоны стыковых матчей.

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