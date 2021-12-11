В «Спартаке» уже началась революция. Кто поведёт команду к титулам?

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В РПЛ остался всего один тур, после которого футболисты отправятся на отдых. Клубы уже готовятся к трансферному окну (оно откроется первого января), хедлайнером которого, конечно же, будет «Спартак».

Какие ждать трансферы?

«Спартак» уже показал, что будет активен на зимнем трансферном рынке. К его началу клуб уже подписал двух игроков — полузащитника Даниила Хлусевича из «Арсенала» и вратаря на скамейку — Илью Свинова из «Факела».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXTfpwCq2pP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXTfpwCq2pP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXTfpwCq2pP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По нашей информации, в полузащиту «Спартак» планирует добавить ещё как минимум одного игрока. Сейчас красно-белые ведут переговоры по полузащитнику Максу Безушкову, который выступает во второй Бундеслиге за «Ян-Регенсбург». Безушков почти наверняка получит российский паспорт, поэтому не будет считаться в РПЛ легионером. Облегчает сделку тот факт, что у Безушкова ближайшим летом заканчивается контракт — его можно приобрести почти бесплатно. Кстати, по сообщениям наших источников, переговоры с Безушковым «Спартаку» помогают вести итальянские агенты. И из этого вытекает следующий пункт.

Витория покинет «Спартак». Новым главным тренером станет Ваноли

Решение по увольнению Витории принято уже довольно давно. Почти со 100% вероятностью можно утверждать, что португалец покинет свой пост на следующей неделе, когда состоится заседание совета директоров «Спартака». Его не спасёт даже выход в плей-офф Лиги Европы.

Место Витории должен занять итальянский специалист Паоло Ваноли. Итальянец долгие годы являлся помощником Антонио Конте, а также работал главным в юношеской сборной Италии. Ради «Спартака» Паоло отказался от приглашения Конте войти в его тренерский штаб в «Тоттенхэме».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COyMnyXHU4t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COyMnyXHU4t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COyMnyXHU4t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ermes (@giornale.ermes)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ваноли в ближайшее время должен посетить Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком». Здесь важно отметить, что приглашение данного тренера — это решение Заремы Салиховой, которая по-прежнему по факту управляет клубом. Салиховой же тренера посоветовал её близкий друг Франко Камоцци, который помогает жене Федуна в управлении клубом и принимает непосредственное участие в комплектовании команды.

Скорое назначение Ваноли подтверждает и один из главных инсайдеров мирового футбола — Фабрицио Романо. По его информации, тренер прилетит в Москву в пятницу, а в его штаб в «Спартаке» войдёт ещё один итальянец — Марко Донадель.

Поменяется не только тренер. Мележиков и Кузьмичёв могут покинуть клуб

Зимой в «Спартаке» произойдут и структурные изменения. Поменяться может почти вся менеджерская команда клуба. Вероятно, что клуб покинут генеральный директор Евгений Мележиков и заместитель генерального директора по системе подготовки молодых футболистов Владимир Кузьмичёв.

По нашей информации, место человека, который будет отвечать за развитие молодёжи, займет алжирский менеджер Антар Яхья. Юристы клуба уже подготовили для него контракт, который остаётся только утвердить и подписать. Есть и запасной вариант — спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров.

Если Хабаров придёт в клуб, то это станет ещё одним подтверждением хороших отношений Заремы Салиховой с одним из главных агентов российского футбола Павлом Андреевым. У Салиховой и Андреева очень хороший рабочий контакт, благодаря которому клуб быстро продлил контракты с Соболевым и Умяровым. Так что неудивительно, что Хабаров может получить пост в клубе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXRW7Y5rT5U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXRW7Y5rT5U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXRW7Y5rT5U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последним открытым вопросом остаётся место спортивного директора. «Чемпионат» ещё в сентябре сообщил, что основным кандидатом на этот пост является скаут «ПСЖ» Лука Каттани. Но пока его назначение откладывается. Сразу несколько наших источников сообщают, что Каттани пока не принял окончательного решения о смене своего места работы.

Но даже если итальянец не придёт в клуб зимой, его назначение летом почти наверняка произойдёт. И после прихода нового спортивного директора революция завершится. Тогда новая команда менеджеров наконец обретёт окончательный вид и поведёт «Спартак» к титулу. Эту задачу на сезон столетия клуба никто не отменял.