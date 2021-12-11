В РПЛ наконец-то появилась борьба за чемпионство? Почему матч «Динамо» — «Зенит» нужно увидеть вживую
Причин много.
Причин много.
За последние годы мы привыкли, что в РПЛ нет конкуренции: запас прочности доминирующего «Зенита» позволял чемпиону легко убирать любого из оппонентов на длинной дистанции. Последний тур уходящего года может изменить это впервые с 2018-го — роскошный осенний отрезок «Динамо» резюмируется матчем против «Зенита» в Москве.
Разрыв между лидером и вторым местом почти минимален — всего два очка. Главная игра декабря определит не только победителя первой части сезона, но и ответит на вопрос, остается ли РПЛ монополярным чемпионатом.
«Такое завершение календарного года, когда встречаются первая и вторая команды в таблице — это лучшее, что могло случиться, — делился ожиданиями Сандро Шварц перед самым важным на сегодняшний день своим матчем в России. — Мы находимся в предвкушении этого матча и понимаем, какое напряжение царит вокруг него».
В клубе осознают всю важность определяющего момента — «Динамо» максимально подготовилось к аншлагу на «ВТБ Арене». Главное спортивное событие недели не будут показывать по федеральному, а значит и общедоступному «Матч ТВ» из-за мужской биатлонной эстафеты на Кубке мира, так что для болельщиков «Динамо» складывается идеальный повод для похода на стадион: особенно при учете прогнозируемой погоды на воскресенье (всего −3 градуса).
Обстановка на матче планируется соответствующая: первое футбольное AR-шоу в России («в дополненной реальности»), выступление группы ДАБРО, подарки и сюрпризы для детей (младше 13-ти будут пускать на стадион бесплатно). Помимо этого — покупка четырех билетов по цене трех и специальная акция в официальном магазине «Динамо»: за каждую покупку свыше 5 тысяч будет выдан промокод на бесплатный билет в любой сектор.
«Да, “Зенит” команда с мастерами, у них на каждой позиции топ-игрок. Но их можно побеждать, — добавлял дополнительного напряжения лидер “Динамо” Арсен Захарян в интервью Sport24. — У нас каждый сезон максимальные цели. Хотим стать первыми и играть в Лиге чемпионов».
Заполняемость стадионов в Москве увеличена до 70%, так что игра «Динамо» — «Зенит» это еще и редкая возможность посетить антуражный матч в эпоху пандемии. Дополнительного времени на дорогу затрачивать тоже не придется: от Кремля до «ВТБ Арены» можно добраться всего за 15 минут — стадион расположен в самом центре города.
К тому же на стадионе «Динамо» в рамках новогоднего меню будет предложен не только традиционный чай, но и глинтвейн. И что еще нужно для полноценного футбольного праздника?