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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Арсенал»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.

ЦСКА
АрсеналПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 18, 11.12.2021, 16:30

ЦСКА1Арсенал Т0

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Щенников, Бруно Фукс, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бийиол, Чалов.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Давиташвили, Марков.

Запасные: Шамов, Беляев, Бьернстрем, Камболов, Ткачев, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев.

Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня, 11 декабря. Начало встречи — в 16.30 (мск).

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