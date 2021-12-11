У «Рубина» 7 поражений в 11 последних матчах РПЛ и всего 2 победы
«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» в матче 18-го тура чемпионата России (0:2).
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«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» в матче 18-го тура чемпионата России (0:2).
Команда Леонида Слуцкого потерпела третье поражение подряд в РПЛ. У казанцев всего две победы в 11 последних играх при семи поражениях и двух ничьих.
«Рубин» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав в 18 играх 22 очка.