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16:56 (мск), источник: Sports.Ru

У «Рубина» 7 поражений в 11 последних матчах РПЛ и всего 2 победы

«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» в матче 18-го тура чемпионата России (0:2).

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Дебютный гол Пиняева помог «Крыльям Советов» победить «Рубин» в РПЛ

Команда Леонида Слуцкого потерпела третье поражение подряд в РПЛ. У казанцев всего две победы в 11 последних играх при семи поражениях и двух ничьих.

«Рубин» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав в 18 играх 22 очка.

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Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 0:0
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