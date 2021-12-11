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17:49 (мск), источник: РБК

Болельщик умер во время матча чемпионата России в Самаре

Зрителю стало плохо во время игры между «Крыльями Советов» и «Рубином». По предварительным данным, у 50-летнего болельщика произошла внезапная остановка сердца.

Крылья Советов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Болельщик умер на стадионе в Самаре после матча 18-го тура «Тинькофф» Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце встречи. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти ему жизнь. По предварительным данным, у болельщика произошла внезапная остановка сердца.

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«Российская премьер-лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом “Крылья Советов”, — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Самарской области, а также в пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Встреча прошла в субботу на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась победой самарского клуба со счетом 2:0.

На прошлой неделе болельщику также стало плохо во время матча 14-го тура чемпионата Англии по футболу между «Уотфордом» и «Челси». Инцидент произошел в начале встречи, в итоге игра была прервана на полчаса из-за оказания фанату экстренной медицинской помощи.

У пострадавшего остановилось сердце, но медикам удалось его спасти. Сейчас после перенесенного сердечного приступа он находится в больнице, его состояние стабилизировали.

Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
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