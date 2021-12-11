«Лион» согласовал контракт с Азмуном и в январе предложит «Зениту» € 3 млн за игрока

По информации L'Equipe, иранский футболист согласовал с французским клубом контракт на четыре с половиной года — до лета 2026-го. «Лион» хочет переманить Азмуна в январе и попытается убедить «Зенит» продать форварда. «Ткачи» предложат за Сердара около € 3 млн.

«Лион» серьёзно настроен подписать Азмуна посреди нынешнего сезона, так как многие нападающие «ткачей» будут отсутствовать в расположении команды определённый период времени из-за участия в Кубке африканских наций.