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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» согласовал контракт с Азмуном и в январе предложит «Зениту» € 3 млн за игрока

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион».

Зенит
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Источник: Reuters
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По информации L'Equipe, иранский футболист согласовал с французским клубом контракт на четыре с половиной года — до лета 2026-го. «Лион» хочет переманить Азмуна в январе и попытается убедить «Зенит» продать форварда. «Ткачи» предложат за Сердара около € 3 млн.

«Лион» серьёзно настроен подписать Азмуна посреди нынешнего сезона, так как многие нападающие «ткачей» будут отсутствовать в расположении команды определённый период времени из-за участия в Кубке африканских наций.

Напомним, контракт Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом. Форвард защищает цвета клуба с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей. Также на его счету 2 гола в 5 матчах в Лиге чемпионов.

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