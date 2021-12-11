Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Венеция
Ювентус
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Урал
14
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Монпелье
03
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
32
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Арминия
20
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Салернитана
40
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Леванте
43
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Рубин
20
Все события
Фоторепортажи
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
18:54 (мск), источник: ТАСС

Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды.

ЦСКА
Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:0 в матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

Голы забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный (33-я и 75-я минуты, с пенальти). В текущем сезоне 30-летний форвард забил пять голов в 16 матчах РПЛ, отметившись также одной голевой передачей.

10 декабря пресс-служба ЦСКА сообщила, что в течение пятницы обсуждался вариант переноса игры в связи с неблагоприятными погодными условиями. В субботу делегат РПЛ произвел замер температуры за час до игры, термометр показал −10,6 градуса, и встреча не была перенесена.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА проводил домашний матч с тульским «Арсеналом» при пустом фанатском секторе. В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал армейцев закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно, в связи с нарушениями, допущенными на игре предыдущего тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (0:2).

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. «Арсенал» идет 11-м с 19 очками после 18 встреч.

После нынешнего тура клубы уйдут на зимнюю паузу. Первый матч после перерыва ЦСКА проведет 26 февраля в гостях против московского «Спартака». «Арсенал» в 19-м туре РПЛ в этот же день на выезде сыграет с «Сочи».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь