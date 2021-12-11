Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче Российской премьер-лиги

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:0 в матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

Голы забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный (33-я и 75-я минуты, с пенальти). В текущем сезоне 30-летний форвард забил пять голов в 16 матчах РПЛ, отметившись также одной голевой передачей.

10 декабря пресс-служба ЦСКА сообщила, что в течение пятницы обсуждался вариант переноса игры в связи с неблагоприятными погодными условиями. В субботу делегат РПЛ произвел замер температуры за час до игры, термометр показал −10,6 градуса, и встреча не была перенесена.

ЦСКА проводил домашний матч с тульским «Арсеналом» при пустом фанатском секторе. В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал армейцев закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно, в связи с нарушениями, допущенными на игре предыдущего тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (0:2).

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. «Арсенал» идет 11-м с 19 очками после 18 встреч.