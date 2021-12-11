Кто виноват в смерти болельщика на матче РПЛ? Он так и не дождался реанимации, хотя она была на стадионе

К сожалению, волжское дерби «Крылья» — «Рубин» запомнится для болельщиков не только дебютным голом Сергея Пиняева в РПЛ. Через несколько минут после финального свистка на трибуне скончался один из болельщиков самарской команды.

Зрителю стало плохо еще по ходу матча — по официальной информации РПЛ, 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце игры:

«Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца. Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом “Крылья Советов”, — говорится в обращении лиги.

По информации самарских журналистов, медики начали делать массаж сердца пострадавшему еще за 10 минут до окончания игры. Однако даже спустя полчаса после финального свистка помощь ему оказывалась все на той же трибуне при минусовой температуре.

А реанимационный автомобиль, который есть на каждой игре РПЛ, продолжал стоять в тоннеле. Это нормально?!

Пресс-атташе «Крыльев Советов» уже сообщил «Матч Премьер», что бригада скорой помощи провела все реанимационные действия. Но произошедшее все равно с трудом укладывается в голове: только за эту осень в английской Премьер-лиге трижды приостанавливали матчи («Уотфорд» — «Челси», например, был прерван на 35 минут), чтобы медики могли оказать помощь болельщикам, которым стало плохо.

Всех удалось спасти — а в РПЛ даже после окончания игры доступный реанимобиль не оказался на поле.

«Удивляет еще и другое. Врачи уже отчитались местным властям, что вся помощь была оказана своевременно и в полном объеме», — реплика телеграм-канала «Мутко против».

Вдвойне удивительно, что это не первый такой случай на стадионе «Крыльев Советов». В 2019-м, когда Самара принимала тот же «Рубин», скончался один из стюардов на стадионе — тоже после игры.