Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Милан
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Венеция
Ювентус
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
14
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монпелье
04
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лидс
32
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Арминия
20
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Салернитана
40
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Леванте
43
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Рубин
20
Все события
Фоторепортажи
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Заболотный — король самого холодного матча года. Забил в стиле Златана и с пенальти — впервые в РПЛ!

ЦСКА справился с «Арсеналом» в минус 11 градусов.

ЦСКА
Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футболисты ЦСКА и «Арсенала» надолго запомнят ледяную битву на «ВЭБ Арене». Еще в пятницу утром их отправили в отпуск, а матч официально перенесли на 2022 год из-за мороза в Москве. Но уже к вечеру все переиграли: встречу вернули в расписание, а футболистов — в расположение клубов. Особенно не повезло тулякам, которым еще нужно было добраться в другой город.

Реальных причин так никто и не озвучил, но дело точно не в погоде — все сервисы, включая Росгидрометцентр, заранее подтверждали: к стартовому свистку будет теплее минимально допустимых −15.

Неофициальных версий произошедшего несколько. По данным «СЭ», истинный мотив, из-за которого разгорелась вся история, — это желание правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2), отменить матч. По их версии, «ВЭБ Арена» не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить на нем матчи нельзя.

Это косвенно подтверждали действия ЦСКА: клуб не открывал продажу билетов и не вел аккредитацию СМИ, а в своем финальном заявлении так объяснил, почему игра с «Арсеналом» пройдет без зрителей: «В данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с “Зенитом”.

Какие именно недостатки у ультрасовременного стадиона, открывшегося пять лет назад (кроме неработающих камер наблюдения), не уточняется. Но за час до матча состоялась финальная попытка переноса — в центральный круг вынесли термометр, который показал −10,6 градуса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очень холодно, но играть можно! Хотя получалось с трудом: первым не выдержал Бохинен, заменившийся из-за травмы в середине тайма. У «Арсенала» до перерыва греться ушли Смольников и Давиташвили — тоже из-за повреждений.

Быстрее всех к обледенелому газону и морозу адаптировался Заболотный. Пока «Арсенал» действовал по методичкам сборной России в Сплите, просто отбиваясь на тяжелом поле (к перерыву их процент владения рухнул до 40), ЦСКА расчерчивал атаки низом, обострял и быстро провернул роскошную комбинацию, которую завершил Антон.

В этой атаке страйкер ЦСКА все сделал идеально: качественно увел защитника, расчистив зону, а затем рванул в нее и забил в стиле Златана Ибрагимовича — пяткой в прыжке. Вау!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсеналу» не повезло: до перерыва попали под первый гол Заболотного за пять матчей, а после — под первый дубль, который не трансформировался в хет-трик только из-за миллиметрового офсайда. Но из самого скандального матча года форвард все равно выжал максимум: в концовке заработал пенальти, который сам же и реализовал — впервые в премьер-лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА уходит в отпуск на временном третьем месте, а Заболотный — в статусе лучшего бомбардира команды (у Антона — 5 мячей, у Эджуке — 4) и с дебютным голом с точки в РПЛ. В 30 лет!

Только ради этого стоило проводить матч с «Арсеналом» в мороз!

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
 Страсть Милохина и Медведевой, экстравагантное платье Загитовой и признание Тарасовой
Шакил О'Нил о юбке. Самые высокие девушки в спорте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь