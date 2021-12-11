«Ростов» разгромно проиграл «Уралу» в 18-м туре РПЛ

Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 3-й минуте Рамазан Гаджимурадов с передачи Дениса Кулакова вывел гостей вперёд. Через три минуты Арсен Адамов замкнул передачу Рафала Аугустыняка.

На 19-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, отыграв один мяч. На 39-й минуте Гаджимурадов оформил дубль с паса Ивана Кузьмичёва.

На 43-й отличился Эрик Бикфалви: румынский полузащитник забил гол с передачи Кулакова. 4:1 — разгромная победа «Урала».