Форварда «Динамо» Грулева считают лучше Дзюбы даже в Петербурге. Прав ли Геннадий Орлов?

Последний тур РПЛ перед зимней паузой подкинул нам крутейший матч. «Зенит» и «Динамо» оспорят право уйти в отпуск на первом месте в таблице. «Зениту» для этого хватит и ничьей, а вот «Динамо» нужно побеждать.

По итогам первой части чемпионата уже сейчас можно назвать эти две команды сильнейшими в РПЛ, а «Динамо» — главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Всего за 14 месяцев Сандро Шварц умудрился поднять на такой уровень команду, привыкшую болтаться в середине турнирной таблицы.

«Динамо» радует глаз своей игрой, а наличие в составе молодых Тюкавина, Захаряна и Фомина просто заставляет симпатизировать этой команде. Но в этом сезоне в порядке не только эта троица, но и еще один молодой футболист с российским паспортом. Это 22-летний Вячеслав Грулев. В начале сезона он был не так заметен и до 19 сентября никак не мог отметиться результативным действием в РПЛ. Зато в последних 6 матчах забил 5 голов (плюс организовал один ассист) и вышел на одну из ведущих ролей в «Динамо».

Перед игрой с «Зенитом» комментатор и обозреватель из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов удивил, заявив: «Дзюба… Скорости нет! Ну он уже все… Сегодня Грулев на позиции центрального нападающего выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова. Я не знаю, что там думает Карпин, но по тому, как двигается динамовец, как он бежит, заряжен на борьбу, бьет — он сейчас номер один в этом амплуа. Так что лучше смотрите на Грулева».

Не перегнул ли палку Геннадий Сергеевич или Карпину и правда пора вызвать Грулева в сборную? Давайте разберемся.

Кто лучше по статистике

Если брать основные для форварда показатели (для наглядности, в пересчете на 90 минут), то тут у Грулева просто нет шансов равняться с форвардом «Зенита». Дзюба чаще забивает, делает больше ассистов и создает больше моментов для партнеров и получает куда больше голевых моментов (NPxG — ожидаемые голы без учета пенальти).

Плюс Дзюба больше вовлечен в атакующие комбинации команды. По xGChain90 (xG моментов, в которые вовлечен игрок) и xGBuildUP90 (xG моментов, в которые вовлечен игрок, но в которых не бил по воротам и не делал ключевую передачу) Дзюба серьезно превосходит Грулева: 0,94−0,38 и 0,25−0,11. Даже проводя не самый сильный сезон в карьере, Артем приносит ощутимую пользу «Зениту».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXQM9xeDABH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXQM9xeDABH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Означает ли это, что Орлов не прав? Не совсем. По эффективности игры в чужой штрафной и вовлеченности в атакующие комбинации Дзюба действительно сильнее Грулева, но для полного понимания ситуации важно разобраться в особенностях обеих команд.

«Зенит» — лучшая команда лиги по владению мячом, длительности голевых атак и среднему числу передач в голевых атаках. То есть футболисты сине-бело-голубых часто задействуются в голевых комбинациях, отсюда высокие цифры Дзюбы по вовлеченности в игру.

«Динамо» наоборот делает ставку на контратаки и отказывается от стерильного владения. По владению мячом команда Шварца на 9-м месте, по длительности голевых атак — на 4-м (притом в среднем владеют в них мячом почти в два раза меньше «Зенита» — на 18 секунд). Потому Грулев меньше вовлечен в атакующие комбинации.

Но зато дико полезен при контратаках, когда нужно цепляться за мяч. При росте 188 сантиметров Грулев еще и отлично выпрыгивает, за счет чего может с регулярностью выигрывать верховые дуэли и делать скидки партнерам. Чаще всего после таких зацепов он скидывает мяч на фланг, где разгоняются Захарян или Макаров.

«Владение мячом важно, чтобы контролировать игру, — объяснял Сандро Шварц. — Но владеть мячом только для того, чтобы им владеть, без цели, не имеет особого смысла. Но у владения всегда должна быть цель — например, чтобы сделать много передач в штрафную. Это решающий фактор. Много владеть мячом, но делать мало передач в штрафную — для нас бессмысленно».

Второй момент касающийся Грулева — прессинг. «Динамо» делает осознанную ставку на этот компонент, и Вячеслав в нем имеет огромное значение для команды. Когда он выходит на позиции нападающего, то находится в постоянном движении, прессингуя защитников и вратаря даже тогда, когда шансов помешать владению просто нет.

«Нельзя сказать, что мы хотим копировать “Ливерпуль”, хотя у нас одна базовая схема 4−3−3, — раскрывает карты Шварц. — Три парня впереди — Захарян, Грулев и Макаров — хорошо под нее подходят. Они первыми начинают прессинг, когда защитник соперника не очень хорошо принял мяч».

Объем черновой работы — первое, по чему стоит оценивать работу Грулева. Шварц также рассказывает, что игрок, находящийся ближе всего к владеющему мячом сопернику должен подавать остальным сигнал для прессинга. Грулев чаще других оказывается на первой линии (так как играет форварда и находится ближе к защитникам) и своим движением направляет давление «Динамо».

Самый показательный момент работы Грулева — гол Макарова «Рубину». Нападающие «Динамо» молниеносно поджали соперника и развили контратаку.

Еще один важный скилл Грулева — скорость, которая позволяет Шварцу прямо по ходу игры перемещать Вячеслава на позицию левого вингера. Или наоборот выпускать на фланге с первых минут, а затем переводить в центр в зависимости от роли Тюкавина. И оттуда тоже приносит пользу — выигрывает единоборства (с учетом низовых даже больше, чем Дзюба) и здорово открывается на дальней штанге.

Вывод

Сравнивать Грулева и Дзюбу не совсем корректно — они выполняют на поле немного разные функции в командах, которые сильно отличаются друг от друга стилистически. Грулеву сильно не хватало цифр результативности, но в последние месяцы он серьезно прибавил в этом — в первую очередь стал смелее и эффективнее у чужих ворот. Вопрос — разовая ли это вспышка или выход на новый уровень? Если второе, то для Валерия Карпина это хорошие новости. Такого разностороннего и полезного форварда сборной России сейчас явно не хватает.