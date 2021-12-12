Депутаты КПРФ попросили отозвать закон о Fan ID как нарушающий основополагающие права

В РПЛ введут паспорт болельщика: кого теперь не пустят на стадионы и в чем минусы системы?

Ранее Госдума приняла законопроект о введении паспортов болельщиков в первом чтении. Парламентарии в документе отметили, что им поступают обращения от болельщиков, которые выражают принципиальное несогласие с законопроектом.

«Практика применения Fan ID во время проведения чемпионата мира-2018 и матчей чемпионата Европы-2020 только подтверждает многочисленные факты отказа в выдаче данных карт (приостановления их действия) в отсутствии действующих административных запретов на посещение спортивных мероприятий, фактически основанные только на информации (списках, базах), предоставленной правоохранительными органами», — цитирует запрос депутатов «Р-Спорт».



Депутаты предлагают отозвать законопроект «как нарушающий основополагающие права и свободы».