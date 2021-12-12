Быстров: у нас много богатых людей, которым небезразличен «Спартак», готовых забрать клуб

«Не думаю, что Федун подостыл к “Спартаку”. Если бы остыл, думаю, отдал бы уже клуб. Некому? Ну, это всё бред. Я не думаю, что некому “Спартак” отдать. У нас много богатых людей, которым небезразличен “Спартак”, готовых забрать клуб. То, что такие люди есть — это 100%. Но я не верю, что Федун остыл. Всё равно он вкладывает и в школу, и в базу, и в команду. Просто в “Спартаке” помимо Федуна полно людей, которые тоже пытаются внести свою лепту. К сожалению, не в том направлении», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.