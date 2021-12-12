Дзюба и Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч Тинькофф РПЛ с «Динамо»

Команда Сандро Шварца выйдет на поле в таком сочетании: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.
Сергей Семак выпустит с первых минут следующих футболистов: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.
В заявку «сине-бело-голубых» на игру не попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков. «Динамо» имеет на 2 очка меньше и занимает 2-ю строчку.
Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря в Москве и начнется в 14:00 (мск).