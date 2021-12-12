Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Зенит
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Барселона
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
19:30
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Монако
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
13:00 (мск), источник: Матч ТВ

Дзюба и Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч Тинькофф РПЛ с «Динамо»

Тренерские штабы «Динамо» и «Зенита» определились со стартовыми составами на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 18, 12.12.2021, 14:00

Динамо-Зенит-

Команда Сандро Шварца выйдет на поле в таком сочетании: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.

Сергей Семак выпустит с первых минут следующих футболистов: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.

В заявку «сине-бело-голубых» на игру не попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков. «Динамо» имеет на 2 очка меньше и занимает 2-ю строчку.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря в Москве и начнется в 14:00 (мск).

Читайте также
 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь