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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Появилось фото Дзюбы, отдыхающего на Мальдивах. Он пропускает матч с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отдыхает на Мальдивах, сообщает телеграм-канал ZenitCafe.

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Артём пропускает матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из-за травмы колена.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 18, 12.12.2021, 14:00

Динамо1Зенит1

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 12 декабря.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 37 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (35) — на 2-м месте.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17 матчах чемпионата России, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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