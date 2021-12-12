Появилось фото Дзюбы, отдыхающего на Мальдивах. Он пропускает матч с «Динамо»

Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Артём пропускает матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из-за травмы колена.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 37 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (35) — на 2-м месте.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17 матчах чемпионата России, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.