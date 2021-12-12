«Полиция повела себя хуже всех». Очевидец рассказал о смерти фаната на стадионе в Самаре

«Минуте на 75-й ему стало плохо. Он ко мне повернулся — можно посмотреть по камерам, я человек в зеленой куртке и шапке с козырьком. В руках у него был баллончик — возможно, от астмы. Сказал, что ему очень плохо. Моя жена врач, спросила, какие он пьет таблетки. Он просил нитроглицерин. Мы сразу стали звать врачей — я звонил по телефону, отправил друга к стюардам, кричал про нитроглицерин и врачей сам. Пока ему искали нитроглицерин, я его взял за руку и просто всякую ерунду спрашивал, чтобы он не отключался.



Но минуты через две-три он потерял сознание, лёг. Сердце остановилось. Жена стала делать ему массаж сердца, а меня попросила держать пульс. Пульс у него раз в пять секунд пробивался где-то минуту, потом пропал. По ощущениям, не раньше, чем минут через десять, то есть где-то во время гола на 85-й минуте, прибежал фельдшер и сменил ее. Я и гола не видел — такой шок был. Пацан-фельдшер — огромный молодец, он до последнего его качал, я не знаю, откуда у него столько сил.



Был ли кто-то от руководства арены, старшие стюарды? Боссов никаких не было. Реанимация появилась уже после матча и зачем-то нацепила на него кардиограмму, хотя я им сказал много раз, что пульса вообще нет, и его надо как-то оживлять. Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе слабо действует, попросил отнести его в тепло. А нас мужчин осталось трое, мы попросили полицейских помочь. Они хуже всех себя повели: сказали, что они из Тольятти и им по инструкции нельзя. В итоге мы его стали поднимать, но не смогли, надорвали спины, слишком он тяжёлый был, а полицейские просто смотрели.



Показания полиция дать не просила, но я от злости на улице сам все высказал. Какая инструкция, когда человек умирает и от тебя реально просят помощи? Может, дефибриллятор и сработал бы в тепле как надо?! Когда от остановки сердца прошло уже минут сорок, мне жена на ухо сказала, что уже ничего не сделать, и мы ушли со стадиона. Мое мнение о ситуации? Только одно: все показали свои лица без масок — и скорая, и полиция, и просто люди», — приводит слова Пастухова Metaratings.