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16:15 (мск), источник: Lenta.Ru

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Матч прошел 12 декабря в Москве. Гости могли открыть счет уже на 11-й минуте встречи, однако Клаудиньо не сумел реализовать пенальти. Затем бразилец все же поразил ворота бело-голубых на 34-й минуте.

«Динамо» сравняло счет только во втором тайме. На 72-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Скопинцев.

Встречу против «Динамо» пропускали лидеры атаки «Зенита» — иранец Сердар Азмун и россиянин Артем Дзюба. Последний по данным «Чемпионат.com» получил травму колена.

Команды уходят на перерыв лидерами турнирной таблицы чемпионата страны. «Динамо» по-прежнему отстает от идущего на первом месте «Зенита» на два очка.

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