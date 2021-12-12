«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч прошел 12 декабря в Москве. Гости могли открыть счет уже на 11-й минуте встречи, однако Клаудиньо не сумел реализовать пенальти. Затем бразилец все же поразил ворота бело-голубых на 34-й минуте.

«Динамо» сравняло счет только во втором тайме. На 72-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Скопинцев.

Встречу против «Динамо» пропускали лидеры атаки «Зенита» — иранец Сердар Азмун и россиянин Артем Дзюба. Последний по данным «Чемпионат.com» получил травму колена.