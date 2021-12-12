«Знаю, что Дзюба улетел, разберемся с этим». Семак — после ничьей с «Динамо»

Центральный матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит» закончился ничьей 1:1. После окончания встречи главные тренеры команд Сандро Шварц и Сергей Семак ответили на вопросы журналистов.

Шварц: «В зимнее трансферное окно будем смотреть, но я доволен нынешним составом»

— Как оцените сегодняшнюю игру? — вопрос Сандро Шварцу.

— Хочу поблагодарить болельщиков, они создали отличную атмосферу сегодня. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но не очень хорошо отыграли в нападении, теряли мяч. Возможно, не вошли в ритм в начале игры. Во втором тайме все было иначе. Наш гол — логическое последствие нашей игры. Исход матча абсолютно закономерен.

— Вы готовились к тому, что Шиманьски не сможет сыграть в этом матче?

— На протяжении недели мы готовили план Б на случай, если Шиманьски не будет готов. Вчера мы провели тренировку, окончательно поняли, что придется играть без него.

— Сложилось ощущение, что сегодня в первом тайме стакан был наполовину пуст, а во втором — наполовину полон.

— Думаю, стакан все же был наполовину полон в первом тайме, мы хорошо играли в обороне. Но во второй половине действительно сложилась совершенно другая картина.

— Планируете ли вы усиления зимой?

— Мне кажется, у нас сейчас хороший состав. Главное — продолжать развивать наших игроков. В трансферное окно будем смотреть, но я доволен нынешней командой и работой этих футболистов.

— Правда, что вы в перерыве кричали на игроков и таким образом замотивировали их на второй тайм?

— В перерыве не было каких-то эмоциональных всплесков, просто внесли корректировки. Изучали нашу дальнейшую игру в обороне и владение мячом.

— Как вы оцениваете итоги первой половины сезона?

— Доволен тем, как ребята отдаются работе. Результаты у нас были разные, но в большинстве своем позитивные. Рад, что в сегодняшней игре взяли очко. У нас даже был шанс на победу во втором тайме. Каждый из игроков показывает класс и боевой характер.

Семак: «Потеря Малкома и Вендела сказалась на игре»

— Как вам сегодняшний матч?

— Непростой матч, как и ожидали, учитывая наши потери и погоду, — начал Сергей Семак. — В первом тайме хорошо играли, во втором стало похуже, игры как таковой не было. Помешали также вынужденные замены. Не удержали победный счет. Сейчас уходим на заслуженный отдых.

— Что с Дзюбой?

— У него травма, поэтому не смог сыграть.

— В Сети активно обсуждается ситуация с его фотографией с Мальдив.

— Я в курсе, что он улетел, но у меня были более важные дела. Разберемся.

— У Малкома и Вендела травмы?

— Да. У Малкома с голеностопом проблемы, у Вендела — с задней поверхностью бедра.

— Как сильно сказалась их потеря на игре?

— Потеря Вендела и Малкома сказалась на игре, это было заметно. Меньше борьбы, качество ухудшилось. Игра прошла с большим количеством единоборств, а не контроля мяча. Плюс ребята подустали.

— Завтра состоится жеребьевка Лиги Европы. Какого соперника вы бы хотели получить?