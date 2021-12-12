«Ахмат» разгромил «Химки», забив три гола с пенальти

Первые три гола в матче «Ахмат» забил с пенальти: дублем отличился Артём Тимофеев, ещё один 11-метровый реализовал Мохамед Конате. На 65-й минуте Конате также оформил дубль, выскочив на пас из глубины и пробив в правую девятку. На 67-й минуте «Химки» отыграли один мяч: Александр Долгов пробил с острого угла, вратарь и защитник запутались на линии ворот, позволив Александру Трошечкину добить мяч в пустой створ.