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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» разгромил «Химки», забив три гола с пенальти

«Ахмат» одержал победу над «Химками» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Ахмат
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Источник: Чемпионат.com

Первые три гола в матче «Ахмат» забил с пенальти: дублем отличился Артём Тимофеев, ещё один 11-метровый реализовал Мохамед Конате. На 65-й минуте Конате также оформил дубль, выскочив на пас из глубины и пробив в правую девятку. На 67-й минуте «Химки» отыграли один мяч: Александр Долгов пробил с острого угла, вратарь и защитник запутались на линии ворот, позволив Александру Трошечкину добить мяч в пустой створ.

«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Химки» с 14 баллами остались на последнем месте.

Ахмат
4:1
Первый тайм: 2:0
Химки
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