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21:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» обыграл «Уфу» в РПЛ и одержал первую победу с октября

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Уфу» в матче 18-го тура чемпионата России.

Локомотив
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Игра прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились полузащитники Константин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (75).

«Локомотив» прервал серию без побед в чемпионате России, которая насчитывала четыре тура. С учетом матчей группового этапа Лиги Европы «железнодорожники» не выигрывали на протяжении семи встреч.

После 18 туров «Локомотив» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе «Уфы» 16 баллов, команда располагается на 15-й строчке.

Локомотив
2:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
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