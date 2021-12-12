«Локомотив» обыграл «Уфу» в РПЛ и одержал первую победу с октября

Игра прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились полузащитники Константин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (75).

«Локомотив» прервал серию без побед в чемпионате России, которая насчитывала четыре тура. С учетом матчей группового этапа Лиги Европы «железнодорожники» не выигрывали на протяжении семи встреч.