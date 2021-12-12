«Локомотив» обыграл «Уфу» в РПЛ и одержал первую победу с октября
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Уфу» в матче 18-го тура чемпионата России.
Локомотив
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Уфу» в матче 18-го тура чемпионата России.
Игра прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились полузащитники Константин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (75).
«Локомотив» прервал серию без побед в чемпионате России, которая насчитывала четыре тура. С учетом матчей группового этапа Лиги Европы «железнодорожники» не выигрывали на протяжении семи встреч.
После 18 туров «Локомотив» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе «Уфы» 16 баллов, команда располагается на 15-й строчке.