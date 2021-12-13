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01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — чемпион. Пока зимний

В воскресенье команда Сергея Семака сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в Москве и перед зимней паузой сохранила отрыв от бело-голубых в два очка.

Динамо
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Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» сделал все для возрождения гонки за титул: заранее перешел на эконом-режим и подпустил конкурента на уязвимое расстояние, прилично выложился с «Челси», а в главном матче зимы вышел без Дзюбы, Ракицкого и Азмуна.

Но все равно доминировал.

Первый тайм в исполнении «Динамо» — тотальное разочарование. Когда нужно было пользоваться проблемами Семака (отсутствие лидеров плюс переход на 4−2−3−1 без человека, который обычно отвечает за первый пас и выход из-под прессинга), обычно дерзкая банда Шварца просто растерялась.

Ноль ударов в створ, 1 касание в чужой штрафной (антирекорд первого круга) и 35 процентов владения; необязательный фол, приведший к пенальти (спасибо Клаудиньо, что сохранил интригу), и, наконец, катастрофичные 0,03 xG к перерыву — совсем не те цифры, которые в идеале должны сопровождать схватку за зимнее чемпионство.

Безусловно, сказалась потеря Шиманьски, давно отсутствуют Лесовой и Лаксальт, но у «Зенита» — то потери не меньше. Пока Дзюба ловил скатов на Мальдивах, Ракицкий вспоминал про лишнюю карточку с «Ростовом», а Азмун готовился к переезду в «Лион», команда Семака удерживала баланс. Но после травм Вендела и Малкома, спровоцировавших новую трансформацию схемы (на этот раз на 4−2−2), все же не выдержала и расклеилась.

Первыми разлом прочувствовали доктора «Зенита». Вендел разнес их прямо с поля — через секунду после того, как схватился за заднюю поверхность бедра. С «Челси» бразилец заменился из-за спазма, но уже через три дня вышел в основе, окончательно «дорвался» и испортил отпуск.

Потери Вендела и Малкома сказались: стало меньше борьбы, качество ухудшилось, игра прошла с большим количеством единоборств, а не контроля мяча. Плюс ребята подустали. Во втором тайме футбола как такового не было
Сергей Семак

Респект «Динамо» за своевременную реакцию и всплеск после перерыва, но было бы очень странно, если и в этой ситуации его не случилось бы. «Динамо» заслуженно отыгралось, но не готово для победы даже над подбитым «Зенитом».

При этом важно зафиксировать: к команде Шварца минимум претензий (про первый тайм мы уже предъявили) — она спасла тяжелейшую встречу, не позволила оторваться лидеру и заслуженно считается главным открытием сезона. То, что этого недостаточно для реальной борьбы за золото, проблема не «Динамо», а наших иллюзий, в которых с «Зенитом» в России кто-то способен конкурировать.

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Глядя на то, как питерцы разносят «Спартак», а следом укладывают «Динамо», как без лишних нервов отбиваются с ЦСКА, но побеждают 2:0, а после теряют полсостава, но не уступают главному конкуренту, остается признать, что этот сезон они уже не упустят. Да, форс-мажор возможен, но это всегда локальная история, а для борьбы на дистанции необходим структурный кризис.

Возможно, его спровоцируют заканчивающиеся контракты Азмуна, Ракицкого, Оздоева, Сутормина и Дзюбы, у которого все меньше шансов на автоматическую пролонгацию. Но в то же время это идеальная возможность, чтобы точечно усилиться, освежить состав и разнообразить тактические идеи. С «Динамо» Семак сыграл вообще без номинальных нападающих — и мы увидели, как бодро выглядел «Зенит».

Уверен, весной произойдет то же самое. Нужно было душить лидера сейчас, когда «Зенит» измотан травмами и сложным календарем. Во втором круге всего этого не станет — как и реальной борьбы за титул.

Давайте признаем — он уже в Питере.

Леонид Волотко

Динамо
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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