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12:11 (мск), источник: Sports.Ru

Витория может остаться в «Спартаке». В клубе есть люди, которые хотят видеть его тренером («Матч ТВ»)

Главный тренер «Спартака» Руй Витория имеет шансы остаться на своем посту.

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Источник: РИА "Новости"

В московском клубе есть люди, которые хотят видеть 51-летнего португальца в команде, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Как рассказал один из собеседников, в «Спартаке» ценят работу Витории в Лиге Европы, и первое место в группе стало приятной неожиданностью, которая показывает, что тренер способен давать результат.

Еще один источник сообщил, что Витория обладает поддержкой внутри «Спартака», и это влияет на возможный приход Паоло Ваноли.

Таким образом, с итальянцем нет окончательных договоренностей о его будущем назначении в российский клуб, а решающее значение будет иметь матч с «Сочи», который может стать козырем в руках Витории и его окружения в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что итальянец Ваноли сменит Виторию на посту главного тренера «Спартака», его презентация запланирована на 17 декабря, тренер уже получил визу.

Под руководством Витории красно-белые вышли в ⅛ финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе. В чемпионате России «Спартак» идет девятым.

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