Витория может остаться в «Спартаке». В клубе есть люди, которые хотят видеть его тренером («Матч ТВ»)
Главный тренер «Спартака» Руй Витория имеет шансы остаться на своем посту.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория имеет шансы остаться на своем посту.
В московском клубе есть люди, которые хотят видеть 51-летнего португальца в команде, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как рассказал один из собеседников, в «Спартаке» ценят работу Витории в Лиге Европы, и первое место в группе стало приятной неожиданностью, которая показывает, что тренер способен давать результат.
Еще один источник сообщил, что Витория обладает поддержкой внутри «Спартака», и это влияет на возможный приход Паоло Ваноли.
Таким образом, с итальянцем нет окончательных договоренностей о его будущем назначении в российский клуб, а решающее значение будет иметь матч с «Сочи», который может стать козырем в руках Витории и его окружения в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что итальянец Ваноли сменит Виторию на посту главного тренера «Спартака», его презентация запланирована на 17 декабря, тренер уже получил визу.
Под руководством Витории красно-белые вышли в ⅛ финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе. В чемпионате России «Спартак» идет девятым.