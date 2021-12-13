Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Гранада
Футбол. Зарубежный
12.12
Интер
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
12.12
ПСЖ
Монако
20
Футбол. Зарубежный
12.12
Реал
Атлетико
20
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Ролик с игроком молодёжной команды «Ростова» набрал 9 миллионов просмотров

Ролик с участием нападающего молодёжной команды «Ростова» Артёмом Нтумбой набрал свыше девяти миллионов просмотров и около 900 тысяч «лайков».

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Видео с обработкой мяча от форварда попало в популярный канал о футболе «433» в «Инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

На нём 18-летний Нтумба обрабатывает мяч после верхового паса от вратаря, а затем забивает гол. Нтумба, помимо игры за молодёжную команду «Ростова», является видеоблогером. В нынешнем сезоне российский нападающий забил два гола и отдал голевую передачу за донский клуб в Молодёжном первенстве.

Игроки взрослого «Ростова» завершили первую часть чемпионата домашним поражением от «Урала» (1:4) в 18-м туре РПЛ. Сейчас в лиге наступает зимняя пауза. Следующий матч команда Виталия Кафанова проведёт 26 февраля 2022 года с «Крыльями Советов».

 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь