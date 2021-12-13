Слуцкий: Хачатурянц одним решением совершенно изменил российское судейство

— Проблему судейства сейчас активно решают. Я назвал Хачатурянца человеком года в российском футболе. Он ломает систему, а это самое сложное. Когда я работал в детско-юношеском футболе, я приезжал в Ростов на заявку, а в федерации уже висела итоговая таблица соревнований, которые еще даже не начались. То есть сразу распределили места по тому принципу, кто больше занес в федерацию. И все судьи воспитаны этой системой. Арбитры же начинают работать в региональных лигах.

Для подъема в ФНЛ федерация должна дать на него рекомендацию. Куда бы судья ни пошел, им продолжают руководить люди из федерации. Инспектор — тоже бывший арбитр из этой системы.



Хачатурянц сделал важный шаг. В экспертно-судейском комитете 7 человек. Раньше там было 4 россиянина и 3 иностранца. В прошлом году мы все время подавали запрос на очевидные для нас решения. И все время со счетом 4:3 выносилось решение в пользу арбитра. Мы посмотрели протоколы, оказалось, что все время в пользу арбитра голосовали эти 4 россиянина.



Хачатурянц же грамотно поменял состав — убрал двух россиян и добавил двух иностранцев. Сразу ситуация поменялась в другую сторону. Сначала нам приходило 4:3 в нашу пользу, а потом уже 7:0. Оставшиеся россияне поняли, что им лучше не палиться, все равно иностранцев больше. Дальше инспектор не может поддержать просто так своего судью, потому что ЭСК выдаст другую оценку. Он тоже начинает выносить объективные решения, — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».