В «Ростове» смотрелся лучше? Как Зайнутдинов отыграл первую часть сезона в РПЛ-2021/22

Как известно, Бахтиер пропустил стартовую часть сезона из-за травмы и полноценно восстановился лишь к сентябрю. Сначала Березуцкий пробовал казахстанца на правый фланг полузащиты, но довольно быстро от этой идеи отказались. Зайнутдинов составил дуэт в центре поля с Максимом Мухиным. Это более знакомая и привычная для игрока позиция, в этом смысле Бахтиер наконец перестал играть на фланге обороны, как это было при Гончаренко.

С седьмого тура Зайнутдинов плотно обосновался в основном составе и не выпадал из него. Суммарно на его счету 14 матчей в РПЛ, два гола и две желтые карточки. Но это общая статистика, а есть и важные детали.

Бахтиер пятый в команде по среднему количеству отборов за матч (1,4), третий по количеству перехватов (1,1), второй по количеству фолов (1,4). Это все оборонительные данные, а что по поводу атаки?

В среднем Зайнутдинов наносит 1,6 удара за матч — по этому показателю он в тройке лучших (больше только у нападающих Заболотного и Эджуке). Но с точки зрения созидания есть проблема, Бахтиер лишь десятый по количеству ключевых передач (всего 0,4 за матч), для сравнения, Дзагоев, Ахметов и Обляков отдают 1,8−2 передачи. За это казахстанца постепенно начинают критиковать болельщики.

Зайнутдинов действительно страхуется и не так много обостряет с помощью паса. Возможно, именно поэтому у Бахтиера самый высокий процент точных передач среди полузащитников (83,2), но пока ни одного ассиста в сезоне. Впрочем, эта деталь неудивительна, ведь Зайнутдинов на протяжении всей карьеры старается завершить атаку с помощью удара, нежели выполнять роль плеймейкера.

Тем не менее определенный атакующий вакуум в игре Зайнутдинова заметен. Да, он забил два гола, но один после розыгрыша стандарта, а другой — несколько курьезный, хотя и отнюдь не случайный. Но той атакующей свободы, которую предоставляют игроку в сборной Казахстана, в ЦСКА у хавбека нет.

В целом ЦСКА сейчас очень рационален, и Зайнутдинов играет именно так — не слишком зрелищно, в рамках системы. В этом смысле Бахтиер показывал более атакующий футбол в «Ростове» под руководством Валерия Карпина.