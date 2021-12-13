«Сочи» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Кристиан Нобоа (28-я минута, с пенальти), Ивелин Попов (89) и Артур Юсупов (90+6, с пенальти). На 66-й минуте за грубую игру был удален Нобоа, а в компенсированное время красную карточку получил защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.

«Спартак» не может обыграть «Сочи» в чемпионате России на протяжении пяти матчей (четыре поражения, одна ничья).

«Сочи» с 31 очком идет на третьем месте в турнирной таблице. «Спартак» (23 очка) занимает девятое место.