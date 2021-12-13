Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своём будущем после поражения красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своём будущем после поражения красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).
«Что касается будущего, сейчас мы отправляемся в Москву. Не хочу ничего говорить, пока у меня есть действующий контракт со “Спартаком”, я очень профессиональный и лояльный тренер. Сейчас мы не будем говорить о моём будущем в “Спартаке”, потом — может быть», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.