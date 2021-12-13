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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своём будущем после поражения красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).

Сочи
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Источник: Чемпионат.com

«Что касается будущего, сейчас мы отправляемся в Москву. Не хочу ничего говорить, пока у меня есть действующий контракт со “Спартаком”, я очень профессиональный и лояльный тренер. Сейчас мы не будем говорить о моём будущем в “Спартаке”, потом — может быть», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.

Сочи
3:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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