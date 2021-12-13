Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

«Что касается будущего, сейчас мы отправляемся в Москву. Не хочу ничего говорить, пока у меня есть действующий контракт со “Спартаком”, я очень профессиональный и лояльный тренер. Сейчас мы не будем говорить о моём будущем в “Спартаке”, потом — может быть», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.