Командный ужин «Спартака» в Сочи завершён. Игроки вместе с Виторией отправились в аэропорт

Команда вместе с главным тренером клуба Руем Виторией отправилась в аэропорт.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проводил командный ужин в одном из ресторанов Сочи. Сообщалось, что фанаты красно-белых прямо перед заведением вывесили плакат, на котором было написано: «Руй — наш тренер».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/12R_2l22bes" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в 18-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел разгромное поражение с «Сочи» (0:3). «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах. От зоны еврокубков команду отделяет 7 очков.