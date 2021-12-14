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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Командный ужин «Спартака» в Сочи завершён. Игроки вместе с Виторией отправились в аэропорт

«Спартак» завершил командный ужин после матча с «Сочи» в 18-м туре чемпионата России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Команда вместе с главным тренером клуба Руем Виторией отправилась в аэропорт.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проводил командный ужин в одном из ресторанов Сочи. Сообщалось, что фанаты красно-белых прямо перед заведением вывесили плакат, на котором было написано: «Руй — наш тренер».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в 18-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел разгромное поражение с «Сочи» (0:3). «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах. От зоны еврокубков команду отделяет 7 очков.

Ранее «Спартак» занял первое место в своей группе Лиги Европы и напрямую вышел в 18 финала Лиги Европы.

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