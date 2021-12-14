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09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» может купить 20-летнего форварда «Интернасьонала»

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Интернасьонала» Юри Альберто, сообщает UOL.

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По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за футболиста около € 14 млн. Также в контракте могут быть прописаны бонусы в размере € 3−4 млн в случае достижения определённых целей.

Также за 20-летним форвардом следит ряд клубов АПЛ, которые начали вести с ним переговоры в декабре.
Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне бразильской Серии A Альберто принял участие в 33 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды. Также на его счету 3 гола в 7 играх в рамках Кубка Либертадорес. Альберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025-го.

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