Один из лидеров чемпионата России продлит контракт с украинским тренером
Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин продлит контракт с московским клубом. Об этом «РБК Спорт» сообщил источник в клубе и подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.
Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин продлит контракт с московским клубом. Об этом «РБК Спорт» сообщил источник в клубе и подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.
«История с будущим Воронина в “Динамо” решена. Клуб заинтересован в нем, и соглашение будет заключено до конца года. Главный тренер команды Сандро Шварц также выступил за продление контракта с Ворониным», — заявил источник в клубе.
Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что точный срок соглашения обсуждается, приоритетный вариант — два года. «РБК Спорт» обратился за комментариями в «Динамо».
На прошлой неделе журналист Феликс Загребной сообщил, что Шварц подпишет новое соглашение с «Динамо» до 2024 года. Нынешний контракт немца и Воронина истекает следующим летом.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на второй строчке турнирной таблицы, уступая лидеру чемпионата петербургскому «Зениту» два очка. В воскресенье в очном противостоянии команды сыграли вничью — 1:1.
Воронин вошел в тренерский штаб Шварца 14 октября 2020 года. До этого, с 2010 по 2014 год он выступал в составе московской команды, проведя 87 матчей и забив 24 мяча. На протяжении карьеры он выступал за немецкие «Боруссию Менхенгладбах», «Майнц», «Кельн», «Байер», «Фортуну» и «Герту». В Англии он играл за «Ливерпуль». В составе сборной Украины Воронин сыграл 74 матча и отметился 8 голами.