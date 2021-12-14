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09:50 (мск), источник: РБК

Один из лидеров чемпионата России продлит контракт с украинским тренером

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин продлит контракт с московским клубом. Об этом «РБК Спорт» сообщил источник в клубе и подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«История с будущим Воронина в “Динамо” решена. Клуб заинтересован в нем, и соглашение будет заключено до конца года. Главный тренер команды Сандро Шварц также выступил за продление контракта с Ворониным», — заявил источник в клубе.

Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что точный срок соглашения обсуждается, приоритетный вариант — два года. «РБК Спорт» обратился за комментариями в «Динамо».

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На прошлой неделе журналист Феликс Загребной сообщил, что Шварц подпишет новое соглашение с «Динамо» до 2024 года. Нынешний контракт немца и Воронина истекает следующим летом.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на второй строчке турнирной таблицы, уступая лидеру чемпионата петербургскому «Зениту» два очка. В воскресенье в очном противостоянии команды сыграли вничью — 1:1.

Воронин вошел в тренерский штаб Шварца 14 октября 2020 года. До этого, с 2010 по 2014 год он выступал в составе московской команды, проведя 87 матчей и забив 24 мяча. На протяжении карьеры он выступал за немецкие «Боруссию Менхенгладбах», «Майнц», «Кельн», «Байер», «Фортуну» и «Герту». В Англии он играл за «Ливерпуль». В составе сборной Украины Воронин сыграл 74 матча и отметился 8 голами.

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