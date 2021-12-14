Один из лидеров чемпионата России продлит контракт с украинским тренером

«История с будущим Воронина в “Динамо” решена. Клуб заинтересован в нем, и соглашение будет заключено до конца года. Главный тренер команды Сандро Шварц также выступил за продление контракта с Ворониным», — заявил источник в клубе.

Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что точный срок соглашения обсуждается, приоритетный вариант — два года. «РБК Спорт» обратился за комментариями в «Динамо».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ce7533331af84dcc5e1" data-vnd="4ce7533331af84dcc5e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ce7533331af84dcc5e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе журналист Феликс Загребной сообщил, что Шварц подпишет новое соглашение с «Динамо» до 2024 года. Нынешний контракт немца и Воронина истекает следующим летом.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на второй строчке турнирной таблицы, уступая лидеру чемпионата петербургскому «Зениту» два очка. В воскресенье в очном противостоянии команды сыграли вничью — 1:1.