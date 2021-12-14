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11:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жоаозиньо: «Всегда приятно обыгрывать “Спартак”

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).

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Источник: РИА "Новости"
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«Отличные впечатления после игры, очень рад победе! Мы остались в меньшинстве, было важно удержать три очка. Всегда приятно обыгрывать “Спартак”! Довольны ли мы третьим местом? Конечно, но мы не должны на этом останавливаться. Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты», — передает слова полузащитника корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.

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