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11:32 (мск), источник: ТАСС

Футболист Жирков может завершить карьеру, если не получит предложений зимой

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисту Юрию Жиркову придется завершить карьеру игрока в том случае, если у него не будет предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"
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Последним клубом Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21.

«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть, — сказал Жирков. — Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет».

«Могу в РПЛ (Тинькофф — Российской премьер-лиге — прим. ТАСС), могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», — добавил Жирков.

Жиркову 38 лет, он является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии в составе «Челси», бронзовым призером чемпионата Европы.

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