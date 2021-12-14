Футболист Жирков может завершить карьеру, если не получит предложений зимой

Последним клубом Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21.

«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть, — сказал Жирков. — Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет».

«Могу в РПЛ (Тинькофф — Российской премьер-лиге — прим. ТАСС), могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», — добавил Жирков.