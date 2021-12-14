Карасев признался, что может стать музыкантом после завершения судейской карьеры

— Вы занимаетесь музыкой, играете в группе. Как пришли к этому?

— Друзья из группы Catharsis пригласили меня поучаствовать в музыкальном эксперименте. Я тогда еще не умел играть на гитаре. Выйти на сцену было моей мечтой. Я знаю, каково это — выйти на футбольное поле при десятках тысяч зрителей. Это запредельный драйв и кайф. Но мне также хотелось ощутить себя с гитарой на сцене. Взял уроки игры на гитаре, в течение примерно полутора лет освоился, выучил репертуар группы и, наконец, свою мечту осуществил. Мне очень понравилось.

— При таком загруженном графике как удается найти время для музыки?

— К сожалению, как раз из-за нехватки времени возможность поиграть на гитаре представляется нечасто. Но когда время есть, то занимаюсь этим. Это очень хороший отдых для меня, снимает стресс после матчей.

— А нет желания углубиться в музыкальную индустрию по окончании судейской карьеры?

— Возможно, так я и сделаю. Надеюсь, времени станет больше. Там и дети подрастут. Не скажу, что у меня есть планы создать свою группу и гастролировать вместе с ней. Просто хочется серьезнее заняться музыкой, подтянуть навыки игры на гитаре и, возможно, научиться играть на других инструментах. Например, на ударных — это мне нравится.

— Как выглядит ваш плейлист?