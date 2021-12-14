Карасев признался, что может стать музыкантом после завершения судейской карьеры
Российский рефери Сергей Карасев рассказал о своих увлечениях и любви к тяжелой музыке.
Российский рефери Сергей Карасев рассказал о своих увлечениях и любви к тяжелой музыке.
— Вы занимаетесь музыкой, играете в группе. Как пришли к этому?
— Друзья из группы Catharsis пригласили меня поучаствовать в музыкальном эксперименте. Я тогда еще не умел играть на гитаре. Выйти на сцену было моей мечтой. Я знаю, каково это — выйти на футбольное поле при десятках тысяч зрителей. Это запредельный драйв и кайф. Но мне также хотелось ощутить себя с гитарой на сцене. Взял уроки игры на гитаре, в течение примерно полутора лет освоился, выучил репертуар группы и, наконец, свою мечту осуществил. Мне очень понравилось.
— При таком загруженном графике как удается найти время для музыки?
— К сожалению, как раз из-за нехватки времени возможность поиграть на гитаре представляется нечасто. Но когда время есть, то занимаюсь этим. Это очень хороший отдых для меня, снимает стресс после матчей.
— А нет желания углубиться в музыкальную индустрию по окончании судейской карьеры?
— Возможно, так я и сделаю. Надеюсь, времени станет больше. Там и дети подрастут. Не скажу, что у меня есть планы создать свою группу и гастролировать вместе с ней. Просто хочется серьезнее заняться музыкой, подтянуть навыки игры на гитаре и, возможно, научиться играть на других инструментах. Например, на ударных — это мне нравится.
— Как выглядит ваш плейлист?
— В плане метала я всеяден, слушаю все. От хард-рока до хеви- и треш-метала. Что скажу о металкоре и подобных направлениях? Это все новые ответвления для меня. Я осел в более ранних жанрах. Slayer, Kreator — я их фанат. Sepultura нравится. Сейчас многие группы играют в тех же стилях. Найти что-то новое сложно. Все уже придумано. Изменилось лишь качество звучания. Хочется найти для себя других исполнителей, у которых есть своя изюминка. Я ориентируюсь на гитарные риффы. Если цепляет аж до мурашек, то слушаю дальше. Если нет, то откладываю на потом. Также для меня важен вокал. Иногда бывает, что музыка нравится, но вокал не подходит и думаешь: «Блин, ну как же так? Так хорошо все начиналось и…» И снова откладываешь в сторону этого исполнителя, — сказал Карасев РИА.