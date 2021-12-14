Карасев: «Возникало желание бросить судейство»

— Когда, как и, главное, почему решили попробовать себя в судействе?

— Решение податься в футбольные арбитры вышло спонтанным. Я занимался футболом, заканчивал детско-юношескую спортивную школу, и один из моих матчей судил арбитр, с которым еще давно был знаком мой отец. Он спросил у него о профессии арбитра и о том, как попасть в судейскую коллегию. Решили попробовать заняться этим. Поначалу я совмещал работу рефери с игрой в футбол. Мне говорили, что у меня получается и что нужно продолжать. Когда подходил момент выпуска из футбольной академии, стало ясно, что успешной профессиональной карьеры игрока мне не построить. Выбрал судейство.

— Вам самому нравилось?

— Никакого негатива не испытывал. Меня ничто не напрягало.

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— Не ловили себя на мысли, что реальность оказалась далекой от ожиданий? Не было желания бросить это дело?

— Каждый человек сталкивается с этим вне зависимости от сферы деятельности. Конечно, я испытывал некоторый стресс. Я был молодым арбитром. Весь мой путь от низшей лиги до высшей занял 13 лет. Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первый дивизион. Но это были кратковременные затмения. Мне помогло общение с семьей. В итоге я пробился в первую лигу, судил хорошо и через несколько лет стал претендентом на работу в Премьер-лиге.

— Если бы не карьера футбольного рефери, то кем бы стал Сергей Карасев?