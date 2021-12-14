«Спартак» весной ждет тяжелейший график. Есть ли шанс спасти сезон?

«Спартак», похоже, всё же сменит тренера. Несмотря на феерию в Лиге Европы (первое место в группе с «Наполи» и «Лестером»), Руй Витория покинет команду. Новым тренером станет Паоло Ваноли — о назначении итальянца сообщали и мы, и зарубежные инсайдеры. Но насколько велик шанс, что он исправит ситуацию весной? Заглянем в календарь.

Расписание просто тяжелейшее. «Спартак» сыграет с несколькими топами подряд

Весной «Спартаку» придётся включаться сразу. Красно-белым предстоит начать вторую часть чемпионата с двух дерби подряд — с ЦСКА и «Динамо». Но на этом «приключения» не закончатся: дальше будут матчи с «Краснодаром», неуступчивым «Нижним Новгородом» Александра Кержакова и «Локомотивом». Три из пяти встреч красно-белые проведут на выезде. Ну и график!

А вот так выглядит календарь «Спартака» на весну целиком:

«Спартак» — ЦСКА

«Динамо» — «Спартак»

«Спартак» — «Краснодар»

«Нижний Новгород» — «Спартак»

«Локомотив» — «Спартак»

«Спартак» — «Арсенал»

«Спартак» — «Рубин»

«Ростов» — «Спартак»

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Спартак»

«Спартак» — «Зенит»

«Химки» — «Спартак»

Из 12 встреч «Спартак» сыграет дома ровно половину. Но плотность топ-матчей поражает. Терпимый промежуток будет в середине и концовке весны, но в предпоследнем туре придётся сыграть с «Зенитом», у которого красно-белые не могут выиграть уже четыре года. В первом круге сине-бело-голубые вообще размазали «Спартак» в Санкт-Петербурге — 7:1.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXEwg9qrDq0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно мы разбирали календари «Зенита» и «Динамо», которые, в отличие от «Спартака», борются за чемпионство. Там всё совсем иначе.

Что у конкурентов?

На данный момент конкуренты «Спартака» — это примерно половина команд РПЛ. Красно-белые ушли на зиму на девятом месте и с 23 очками после 18 туров. Но, как ни странно, еврокубки не так далеко — в семи очках. И всё же коротко расскажем, какой календарь у клубов, которые окружают «Спартак».

Рядом со «Спартаком» (на 10-й строчке) находится «Рубин». Команда Леонида Слуцкого стартует с выезда к «Зениту», но дальше будет попроще. Главный минус для казанцев — количество гостевых топ-матчей. На дистанции будут такие соперники, как ЦСКА, «Локомотив» и, собственно, «Спартак». Зато не подряд.

Идём снизу вверх. Над «Спартаком» в таблице «Крылья Советов». У самарцев всё терпимо (не считая домашнего матча с «Зенитом»), но концовка будет жёсткой: «Спартак» и «Динамо» в гостях, «Локомотив» дома — три из четырёх встреч на финише.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXbVYVKM8DO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXbVYVKM8DO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXbVYVKM8DO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ПФК "Крылья Советов" (@fckssamara)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На седьмом месте «Ахмат». Начало весны у грозненцев будет плавным («Уфа», «Рубин», «Урал»), но топ-матчи никто не отменял. С середины марта по конец апреля «Ахмат» ждут встречи с «Локомотивом», «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА. Плюс: в гостях играть придётся только с динамовцами.

Шестой — «Локомотив». И это тот случай, когда топ-матчи распределены по календарю равномерно. А дома железнодорожники проведут ровно половину из них. Со «Спартаком» команда Маркуса Гисдоля сыграет в середине дистанции, в начале апреля.

На пятом месте «Краснодар», и тут всё тоже мягче, чем у «Спартака». В начале будет матч с «Локомотивом», а в третьей игре — выезд к красно-белым. Главная особенность календаря «Краснодара» — количество домашних топ-матчей. На своём поле парни Виктора Гончаренко сыграют и с «Динамо», и с «Зенитом», и с ЦСКА.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXa7kC7ouTu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXa7kC7ouTu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXa7kC7ouTu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Четвёртый сейчас ЦСКА. С «Зенитом» армейцам играть уже не придётся (в первой части сезона были два поражения), зато остальные топы на месте. Про дерби со «Спартаком» на старте вы уже знаете, а ещё будут матчи с «Локомотивом» (в гостях), «Динамо» (дома), «Сочи» (тоже дома) и «Краснодаром» (в гостях).

Последняя команда, до которой «Спартак» при невероятных усилиях и везении может добраться, — «Сочи». У них, пожалуй, один из самых приятных календарей. Всего четыре топ-матча — с «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо». Причём первые два пройдут дома. Ждём ещё одного захода в еврокубки?

С учётом календаря напрашивается вывод: попасть в еврокубки через чемпионат «Спартаку» будет невероятно сложно. Если смогут отыграть семь очков с таким графиком — будет чудо. Но пробиться в Европу можно и через Кубок России.