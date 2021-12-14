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13:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» приняли решение уволить Руя Виторию

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» приняло решение об увольнении тренера команды Руя Витории.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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В данный момент клуб ведёт переговоры с юристами португальского тренера о деталях расторжения контракта. Официально об отставке Витории будет объявлено в среду.

Под руководством Витории «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», и вышел в ⅛ финала турнира. Однако в чемпионате России красно-белые идут только на 9-м месте.

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