В «Спартаке» приняли решение уволить Руя Виторию

Презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря. Он уже получил визу

В данный момент клуб ведёт переговоры с юристами португальского тренера о деталях расторжения контракта. Официально об отставке Витории будет объявлено в среду.

Под руководством Витории «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», и вышел в ⅛ финала турнира. Однако в чемпионате России красно-белые идут только на 9-м месте.