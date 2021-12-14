Форвард «Интернасьонала» готов перейти в «Зенит». Он советовался с Малкомом и Клаудиньо

«Стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам игрок готов к переходу в “Зенит” и уже общался с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что если переход состоится, то агентская комиссия составит около € 2 млн, а сумма трансфера будет в районе € 20 млн с учетом всех бонусов.