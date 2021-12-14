Орлов: надо приглашать Пиняева в «Зенит», способный парень

«В этом сезоне как выдвинулись “Крылья Советов”. Зиньковский может претендовать на звание игрока года. Посмотрим, как они дальше будут играть. И сейчас все болельщики в Москве говорят: Ну всё, Пиняев будет в “Зените”. Не знаю, но какая-то идёт борьба за него, конечно. Да, надо приглашать. Способный парень», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».