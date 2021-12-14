Генеральный директор «Рубина»: У клуба полное и безусловное доверие к Слуцкому

«Что касается главного тренера, то у руководства “Рубина” полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.