Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Норвич
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Лидс
Все события
Фоторепортажи
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Генеральный директор «Рубина»: У клуба полное и безусловное доверие к Слуцкому

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов отметил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Что касается главного тренера, то у руководства “Рубина” полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».

Читайте также
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь