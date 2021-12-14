Кокорин и Мамаев так и не заиграли после тюрьмы. Реально ли вернуться на топ-уровень?

8 октября 2018 года — день, который перевернул карьеры Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сломанный нос водителя телеведущей Первого канала, драка в кафе, долгие судебные заседания и реальные сроки — после этих событий оба вернулись в большой футбол, но по-прежнему далеки от той формы, в которой находились раньше.

«СЭ» разбирается, смогут ли одни из самых ярких игроков своего поколения вернуться на топ-уровень или это закат их карьеры?

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Кокорин: ренессанс в «Фиорентине» или возвращение в Россию?

С 2020 года форвард трижды менял команды, а этой зимой, видимо, сделает это в четвертый раз. Ни в одном клубе Александр не был стабилен. Да, случился короткий всплеск в «Сочи», но из семи голов у нападающего два мяча с пенальти и три в ворота «детского» «Ростова».

В «Спартак» Кокорина взяли исключительно за статус, но в итоге получили проблемного игрока, который постоянно страдал от мышечных травм и почти не выходил на поле. В «Фиорентине» ситуация складывается не лучше. Винченцо Итальяно летом говорил, что верит в Кокорина: «Я считаю, что Саша может быть основным нападающим. У него есть для этого нужные качества, а понимание игры команды придет со временем». Но ожидания тренера не оправдались. К декабрю у Кокорина катастрофичная статистика в серии А: 29 сыгранных минут и ноль результативных действий. И сейчас есть ровно два варианта развития событий.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW6XLSNMqKk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый — внезапный ренессанс Кокорина в «Фиорентине». По сути, единственный шанс остаться в Италии — наконец-то набрать тонус, получать больше игрового времени и дать повод считать не только касания, но и результативные действия на поле. Других возможностей закрепиться в составе уже не будет.

Более реалистичный сценарий: зимой «Фиорентина» попытается избавиться от Кокорина всеми возможными способами, чтобы частично отбить трансфер и не платить неоправданно большую зарплату. Александр получает 1,8 миллиона евро — это третий оклад в клубе.

Самое очевидное направление — обратно в Россию. Какой-то спрос на нападающего будет, но даже здесь Кокорину придется согласиться на понижение в деньгах. Топ-клубам РПЛ он уже неинтересен, а условные «Уфа», «Урал» или «Химки» просто не потянут такую сумму.

Но это нюансы. Гораздо печальнее, что большая карьера одного из самых многообещающих футболистов России закончена. Характер и физическое состояние Александра уже не позволят набрать кондиции для хороших команд. Судя по нынешней форме Кокорина и времени без постоянной игровой практики, форварда ждет постепенное угасание в клубах второй восьмерки РПЛ и довольно ранний финиш.

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Мамаев: что будет после «Ростова»?

После тюрьмы Павел очень ярко начал в «Ростове». В первых трех матчах оформил два победных мяча, но быстро сдулся, как и весь «Ростов». Дальнейшую ситуацию осложнило повреждение в ноябре 2020 года — разрыв ахиллова сухожилия.

В декабре вингер перенес операцию и верил, что все наладится: «Все по плану, сейчас чувствую себя гораздо лучше. Уже приступил к быстрой ходьбе, а через неделю, думаю, перейду к пробежкам. Не могу сказать, что восстанавливаюсь с опережением графика, но все идет отлично. В осенней части много пропустил из-за повреждений? Эти травмы связаны с тем, что нужна операция, возникали микроповреждения в других областях. Сейчас избавились от глобальной проблемы, закончим процесс восстановления, и все будет позади», — говорил Павел. В итоге процесс восстановления занял почти полгода, и Мамаев вернулся на поле только весной, когда чемпионат уже почти закончился.

Новый сезон «Ростов» начал ужасно, набрав четыре очка в пяти стартовых турах. Сам Павел тоже не блистал, но это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, в августе команда потеряла своего лидера — Матиаса Норманна. На норвежце были все стандарты «Ростова» и ответственность за креатив. К тому же после его ухода у команды просела опорная зона — Матиас был ключевым игроком центральной оси «Ростова», снимал весь верх и отвечал за направление атак.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKa7fYEsKhB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKa7fYEsKhB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKa7fYEsKhB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-вторых, на Павла повлияли семейные разборки — в августе вышло то самое интервью Мамаева, где он рассказал о скандалах с бывшей женой. Из слов футболиста становится ясно, что ему самому надоела и очень мешала эта история.

В октябре игрок перенес еще одну операцию на ахилловом сухожилии — по словам девушки футболиста, таким образом Мамаев окончательно исправил моменты, которые ранее приносили боль. Ожидается, что Павел сможет вернуться к полноценным тренировкам зимой. Но, как сообщает «РБ Спорт», в «Ростове» решили не продлевать контракт, и в зимнее трансферное окно Мамаев покинет команду.

О предметном интересе к вингеру со стороны других клубов пока неизвестно. Но учитывая нестабильность Павла, а также его возраст (в сентябре ему исполнилось 33), контракт, который в теории могут предложить, точно будет недолгосрочным и, вероятно, последним в карьере. Учитывая, что Мамаеву понадобится время на адаптацию и набор игровой формы, как минимум в этом сезоне придется смириться со статусом игрока замены. Это вполне логичный и ожидаемый сценарий, к которому наверняка готов и сам Павел.