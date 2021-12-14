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14 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Источник утверждает, что Азмун не будет продлевать контракт с «Зенитом»

Нападающий Сердар Азмун намерен покинуть «Зенит». Форвард не планирует продлевать контракт с российским клубом, сообщает Calciomercato.

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В январе 26-летнего иранца попробует подписать «Лион».

Французский клуб ведет предварительные переговоры с нападающим с октября и предложил ему контакт на 4 года. Теперь главная задача «Лиона» — убедить «Зенит» расстаться с форвардом зимой. Согласно информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Трансфер оценивается приблизительно в 3 миллиона евро.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 10 голов в 21 матче во всех турнирах. Сердар связан с «Зенитом» контрактом до лета 2022 года.

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