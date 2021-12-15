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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

Легенда «Челси» признался, что чувствует связь со «Спартаком»

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри вспомнил несостоявшийся трансфер в московский «Спартак».

Спартак
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Источник: Reuters

«Я был настроен перейти в “Спартак”, согласовал все с владельцами, но в последний момент выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве.

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Понимал, что не смог бы полностью выкладываться, если семьи не будет рядом. Это было бы нечестно по отношению к болельщикам и клубу. Представители российского клуба прекрасно отнеслись ко мне — и даже сейчас я слежу за результатами «Спартака», так как чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась.

Ха, я был не в курсе, что меня называют легендой клуба. Приятно узнать. Москва — прекрасное место. Мне все по-настоящему понравилось в «Спартаке». Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Странно, но и прекрасно", — сказал 41-летний англичанин в интервью Okko.

Летом 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак» на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. Позднее, в октябре того же года экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры и стал тренером.

Терри выступал за «Челси» с 1999 по 2017 год и провел за этот период 492 матча, в которых забил 41 мяч. В составе «синих» он стал пятикратным чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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