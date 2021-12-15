Легенда «Челси» признался, что чувствует связь со «Спартаком»

«Я был настроен перейти в “Спартак”, согласовал все с владельцами, но в последний момент выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве.

Читайте также Почему Руя Виторию увольняют из «Спартака»

Понимал, что не смог бы полностью выкладываться, если семьи не будет рядом. Это было бы нечестно по отношению к болельщикам и клубу. Представители российского клуба прекрасно отнеслись ко мне — и даже сейчас я слежу за результатами «Спартака», так как чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась.

Ха, я был не в курсе, что меня называют легендой клуба. Приятно узнать. Москва — прекрасное место. Мне все по-настоящему понравилось в «Спартаке». Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Странно, но и прекрасно", — сказал 41-летний англичанин в интервью Okko.

Летом 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак» на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. Позднее, в октябре того же года экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры и стал тренером.