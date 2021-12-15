«Зенит» нашел замену Азмуну. И не одну, а целых две

Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) откроется только 26 января, но в наших реалиях это чистая формальность. Да, заявить новичка до этой даты не получится, но ведь чемпионат поставлен на паузу. А тренироваться и играть контрольные матчи ни один регламент никому не запретит.

Вполне возможно, первый российский трансфер 2022 года совершит «Зенит» — в последние дни южноамериканские СМИ отправляют в Петербург сразу двух молодых форвардов: 20-летнего уругвайца Агустина Альвареса и 20-летнего бразильца Юри Альберто.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c8e09968bc757743a6c" data-vnd="1c8e09968bc757743a6c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c8e09968bc757743a6c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Зенита» собран полный комплект из восьми легионеров, поэтому трансфер будет двойным — не только на вход, а еще и на выход. Очевидно, что в случае перехода одного из двух латиноамериканцев Сердар Азмун незамедлительно отправится во французский «Лион».

Вариант Витселя

Эпопея с уходом Азмуна тянется уже полгода. Летом иранец был так близок к трансферу в немецкий «Байер», что леверкузенцы уже делали в своих соцсетях толстые намеки на новичка, но в последний момент все сорвалось. Говорят, «Зенит» не смог найти адекватную замену форварду и решил, что идти в Лигу чемпионов с одним Дзюбой непредусмотрительно.

В принципе, поступили верно. Осенью Азмун забил два гола в еврокубках («Ювентусу» и «Челси»), а еще настрелял семь мячей в РПЛ. Благодаря голам Сердара петербуржцы обыграли дома «Краснодар» и ЦСКА, а без иранского дубля разгром «Спартака» мог бы и не состояться… Беда в том, что следующим летом у Азмуна заканчивается контракт с «Зенитом» и продлевать соглашение он отказался наотрез.

Очевидно, что иранец покинет Петербург и уедет в европейскую лигу. И нынешняя зима — последний шанс для «Зенита» заработать хоть какие-то деньги на переходе Сердара. Тем более, что похожий финт «сине-бело-голубые» уже проделывали. Зимой 2017-го они отправили в Китай Акселя Витселя. Контракт бельгийца истекал через несколько месяцев, но это не смутило менеджеров «Тяньцзиня», отваливших за переход 20 миллионов евро.

Сейчас китайский рынок схлопнулся, таких денег за Азмуна никто не даст, но за зимний переход все-таки можно выторговать у «Лиона» 2−4 миллиона.

«Ткачи» идут на катастрофическом для себя тринадцатом месте во французской лиге, их лучший бомбардир Лукас Пакета забил всего 6 мячей в 16 матчах чемпионата. В общем, усиление в атаку «Лиону» точно не помешает. И чем быстрее, тем лучше.

Видимо, шансы продать Азмуна действительно хорошие, раз «Зенит» усилил поиски нападающего на южноамериканском рынке.

Канарино, похожий на Кержакова

О первом потенциальном новичке «сине-бело-голубых» написали уругвайские СМИ — им оказался 20-летний нападающий «Пеньяроля» Агустин Альварес по прозвищу «Канарино». По версии журналиста Вилсона Мендеса петербургский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Агент футболиста Эдуардо Ласальвия подтвердил РИА Новости, что у него были контакты с «Зенитом», но до официальных переговоров дело не дошло.

Альварес всего год выступает на высшем уровне, но в молодежке «Пеньяроля» он играл очень результативно (113 голов в 170 матчах).

За год молодой форвард успел забить 10 мячей в Южноамериканском кубке (аналог Лиги Европы) и стал лучшим бомбардиром этого турнира. Осенью Альварес дебютировал в сборной Уругвая и отметился голом в первом же матче.

По манере игры Агустин напоминает скорее Александра Кержакова, чем Сердара Азмуна. При не самом большом росте (180 см) он очень прыгуч и достаточно часто забивает головой. Кроме того, Альварес умеет исполнять штрафные: в чемпионате Уругвая он забил как минимум один гол со стандартного положения. Сильная сторона форварда — умение играть на опережение на ограниченном пространстве.

Товарищ Малкома и Клаудиньо

Вечером в понедельник бразильский портал UOL.com сообщил об интересе «Зенита» к нападающему «Интернасьонала» Юри Альберто. Бразильцу тоже 20 лет, он вполне мог играть на Олимпиаде вместе с Малкомом и Клаудиньо — принимал участие в подготовке к играм в Токио, но в окончательный состав не попал. Зато явно подружился с игроками «Зенита». В Instagram Юри подписан и на Малкома, и на Клаудиньо, и еще на двух игроков «сине-бело-голубых» — Вендела и Дугласа Сантоса.

В отличие от Альвареса, Юри Альберто выступает на профессиональном уровне с 16 лет. Правда, по-настоящему раскрылся он лишь в 2020 году, когда перешел из родного «Сантоса» в «Интернасьонал». В составе «красных» нападающий в первом же сезоне забил 10 голов в 23 матчах чемпионата Бразилии. В нынешнем сезоне у Юри Альберто было уже 12 мячей, он вошел в пятерку лучших бомбардиров. Первое место в гонке, кстати, занял бывший зенитовец Халк, забивший 19 голов.

Делами Юри Альберто занимается агентство, которым руководят сразу три учредителя. Ни один из них на вопросы РИА Новости о переговорах с «Зенитом» не ответил.

Если Альварес по манере игры немного напоминает Кержакова, то Юри Альберто можно сравнить с Александром Кокориным. В лучшей форме, разумеется. Бразилец обожает балансировать на линии офсайда, здорово открывается на передачи из глубины и отлично обращается с мячом на скорости. Типичный гол Альберто — это рывок к длинной передаче, уход от защитника и хлесткий удар мимо вратаря. Так же, как и уругвайский конкурент за место в «Зените», Альберто здорово ориентируется на ограниченном пространстве и умеет играть на опережение в штрафной.

Роднит двух форвардов то, что местные СМИ постоянно отправляют их в европейские топ-клубы. Интерес к Альваресу приписывали мадридскому «Реалу» и «Барселоне», а Юри Альберто отправляли в «Милан», «Барселону» и «Арсенал».

Не так давно «Зенит» уже обжигался на приглашении футболистов прямиком из Южной Америки. Летом 2017 года «сине-бело-голубые» потратили 100 миллионов на аргентинский десант из пяти игроков, но надолго закрепиться в команде смог только один — Себастьян Дриусси, а Леандро Паредеса удалось выгодно продать в «ПСЖ». Остальные трое, Эмануэль Маммана, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, так и не смогли адаптироваться в России. Однако этим летом петербуржцы провернули крайне удачный трансфер Клаудиньо и теперь постараются повторить бразильский успех. Если руководствоваться этой аналогией, шансы на переход в «Зенит» у Юри Альберто гораздо выше, чем у Агустина Альвареса.