«В клубе и в сборной я иностранец». «Спартак» покупает русского немца?

«Спартак» продолжает усиливаться перед насыщенной весной. Уже известно, что к красно-белым присоединятся полузащитник Даниил Хлусевич из тульского «Арсенала» и вратарь Илья Свинов из «Факела». Ещё мы сообщали, что клуб ведёт переговоры по хавбеку Максу Безушкову из скромного немецкого «Ян-Регенсбурга». Похоже, «Спартак» определился с ещё одним новичком. По информации инсайдера Ивана Карпова, красно-белые близки к покупке 21-летнего флангового защитника Леона Классена, которого портал Transfermarkt оценивает в € 400 тыс. Сейчас расскажем, что это за футболист.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c8e09968bc757743a6c" data-vnd="1c8e09968bc757743a6c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c8e09968bc757743a6c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Классен — «русский немец», играющий в Австрии

У Классена необычная судьба. Мать (воспитательница в детском саду) по происхождению немка, отец (бывший волейбольный тренер) — русский. Не удивляйтесь, что защитника так зовут — он родился в Германии. А фамилия перешла ему от матери. Хотя имя Классену всё же могло достаться русское. Его хотели назвать Никитой, но старший брат настоял на Леоне.

Кстати, с русским у Классена не всё просто. В недавнем интервью «Чемпионату» игрок признался, что после вызова в молодёжку ему пришлось привыкать к языку. При этом с родителями Леон разговаривает и на русском, и на немецком. Но проще общаться ему всё же на втором. «В душе чувствую себя чуть-чуть русским, чуть-чуть — немцем. Русский немец. Получается, я сейчас и в клубе, и в сборной иностранец», — рассказал Классен.

Классен учился футболу в Германии и на молодёжном уровне даже засветился в «Кёльне». А на взрослом в 2018-м стартовал в «Мюнхене-1860». В начале прошлого сезона Леон периодически выходил со скамейки, но во второй половине перестал даже попадать в заявку. По словам футболиста, у них с тренером не возникло «химии». Поэтому в мае Классен подписал контракт с австрийским «Тиролем». Сам игрок считает, что для него это шаг вперёд. Не согласиться трудно: перейти из третьей немецкой лиги в высшую австрийскую — это развитие. К тому же Леон уверяет, что выиграл по деньгам.

В этом сезоне у Классена отличные показатели: 17 матчей в австрийской Бундеслиге и 6 ассистов! В уже упомянутом интервью «Чемпионату» Леон, у которого тогда было в активе три голевых паса, скромно отозвался о своей статистике: «Неплохая, но можно лучше. Тренер просит чаще подключаться к атакам». Пока «Тироль» занимает скромное 10-е место из 12, но плотность в таблице впечатляет — до четвёртого места всего шесть очков.

Классен играет за молодёжную сборную России и хочет в главную

А теперь о сборной. Классен вызывался в юношеские команды России, а сейчас играет за молодёжку, хоть и провёл за неё всего 5 минут в победном матче с Литвой в октябре этого года.

Классен уже думает о главной сборной. В нашем интервью он сказал, что ему нужно прибавить в оборонительных действиях и атлетичности, чтобы привлечь внимание Валерия Карпина. «Надеюсь, когда-нибудь я буду там. Такая цель есть», — сказал Леон. А ещё Классен не исключил переезда в Россию: «Смотря в какой клуб. Нужно смотреть на уровень команды, цели».

Чьим конкурентом Классен может стать в «Спартаке»?

Леон — левша и играет на левом фланге. Он способен закрыть всю бровку, но чаще выходит именно в обороне. Если Классен с ходу потянет уровень РПЛ, то, очевидно, станет сменщиком Айртона. В этом сезоне бразилец много ошибается, но остаётся неприкасаемым, поскольку на его позицию больше нет футболистов — Витория пробовал Ломовицкого, но безуспешно. Так что вопрос всего один: готов ли Классен играть в нашем чемпионате уже весной?