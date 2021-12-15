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12:48 (мск), источник: Газета.Ру

Слуцкий рассказал, что его не устраивает в России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ему не нравится в России.

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Источник: Газета.Ру

«Меня не устраивает коррупция. Желание выслужиться. Очень много подобострастия и домысливания того, чего на самом деле не существует», — сказал Слуцкий на YouTube-канале Ксении Собчак.

«Это и проблема людей, и, может быть, проблема власти, что она приучила к тому, что может прилететь», — добавил он.

Слуцкий возглавил клуб из Татарстана в декабре 2019 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и обеспечила себе участие в еврокубках. Однако на стадии квалификации Лиги конференций «Рубин» по сумме двух матчей уступил польскому «Ракуву» и не прошел в групповой этап третьего по рангу европейского турнира.

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