Слуцкий рассказал, что его не устраивает в России
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ему не нравится в России.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ему не нравится в России.
«Меня не устраивает коррупция. Желание выслужиться. Очень много подобострастия и домысливания того, чего на самом деле не существует», — сказал Слуцкий на YouTube-канале Ксении Собчак.
«Это и проблема людей, и, может быть, проблема власти, что она приучила к тому, что может прилететь», — добавил он.
Слуцкий возглавил клуб из Татарстана в декабре 2019 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и обеспечила себе участие в еврокубках. Однако на стадии квалификации Лиги конференций «Рубин» по сумме двух матчей уступил польскому «Ракуву» и не прошел в групповой этап третьего по рангу европейского турнира.