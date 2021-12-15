Слуцкий рассказал, что его не устраивает в России

«Меня не устраивает коррупция. Желание выслужиться. Очень много подобострастия и домысливания того, чего на самом деле не существует», — сказал Слуцкий на YouTube-канале Ксении Собчак.

«Это и проблема людей, и, может быть, проблема власти, что она приучила к тому, что может прилететь», — добавил он.