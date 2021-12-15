СМИ: Витория отказывается расторгать контракт со «Спартаком»

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Из-за позиции Витории по увольнению «Спартак» все еще не объявил о назначении нового главного тренера, которым, по информации СМИ, должен стать итальянец Паоло Ваноли.

Витория возглавил «Спартак» перед сезоном-2021/22. Под его руководством «красно-белые» не смогли пройти квалификацию Лиги чемпионов и попали в Лигу Европы, где вышли в ⅛ финала с первого места в группе. На зимнюю паузу в чемпионате России «Спартак» ушел на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.