Арбитр Матюнин обратился в РФС. Он считает, что гол в ворота «Зенита» засчитал верно

— Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот Комличенко нарушил правила против защитника «Зенита» Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительного контакта с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды, — говорилось в сообщении на сайте РФС.