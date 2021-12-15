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17:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арбитр Матюнин обратился в РФС. Он считает, что гол в ворота «Зенита» засчитал верно

Как стало известно «СЭ», арбитр Алексей Матюнин обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой еще раз рассмотреть эпизод с голом нападающего «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ (2:2).

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, 9 декабря ЭСК признала, что Матюнин допустил ошибку.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот Комличенко нарушил правила против защитника «Зенита» Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительного контакта с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды, — говорилось в сообщении на сайте РФС.

Однако судья по-прежнему считает, что в той ситуации принял верное решение. По его мнению, в том эпизоде шла нормальная контактная борьба за мяч. Заметим, что на 18-й тур премьер-лиги он назначения не получил.

Зенит
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