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18:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь Александр Максименко продлил контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», голкипер «Спартака» Александр Максименко продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

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Источник: Reuters

23-летний голкипер выступает за красно-белых всю свою карьеру (с 2016 года). Он дебютировал за первую команду в октябре 2017 года. В 2018 году при Массимо Каррере он стал регулярно выходить на поле.

Последнее время Максименко после серии неудачных игр уступил место в воротах Александру Селихову, который в «Спартаке» также с 2016 года.

Максименко за «Спартак» провел в общей сложности 93 матча и пропустил 106 голов.

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